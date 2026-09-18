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Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати купить с доставкой в Москве
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Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати

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Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 197954
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Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Количество листов в пачке
20
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
полуглянцевая
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
389

Описание товара Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати

Фотобумага Lomond 1106301 формата А4, плотностью 260 г/м.кв. и ресурсом 20 листов, предназначена для струйной печати. Она имеет белый полуглянцевый цвет, который обеспечивает приятные тактильные ощущения и сохраняет насыщенность цветов при печати фотографий и изображений. Эта бумага идеально подходит для использования в струйных принтерах, обеспечивая высокое качество отпечатков.



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Отзывы о товаре Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Количество листов в пачке
20
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
полуглянцевая
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобумага Lomond 1106301 формата А4, плотностью 260 г/м.кв. и ресурсом 20 листов, предназначена для струйной печати. Она имеет белый полуглянцевый цвет, который обеспечивает приятные тактильные ощущения и сохраняет насыщенность цветов при печати фотографий и изображений. Эта бумага идеально подходит для использования в струйных принтерах, обеспечивая высокое качество отпечатков.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумага Lomond 1106301 A4/260г/м2/20л./белый полуглянцевое для струйной печати - купить по цене 830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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