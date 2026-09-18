Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термотрансфер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197935
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Термотрансфер Lomond 0808411 A4/140г/м2/10л./белый для струйной печати
Высококачественное полноцветное изображение, отпечатанное на струйном принтере, затем с помощью термопресса или домашнего утюга переносится на светлую ткань. Отпечатанное изображение имеет глянцевый блеск. Изделия с нанесенным изображением можно стирать. Бумага для термопечати на ткани полностью переносит рисунок с разрешением до 2880 DPI, в точности повторяя его контуры. Выбирайте картинки, выбирайте предметы гардероба! Качество бумаги для термотрансфера Lomond позволяет работать с любой светлой тканью. Получившееся изображение не испортит и пятьдесят стирок! Одного листа бумаги для трансферной печати на ткани - чаще всего это футболки и толстовки - достаточно для нанесения стильного принта среднего размера. Для большего формата используйте дополнительные листочки. Работа с термопереводной бумагой для ткани - популярный вид творчества сегодня, являющийся еще и прикладным. Наскучили старые или одинаковые однотонные вещиx Станьте дизайнером своей одежды! Для этого вам понадобится вдохновение и купить трансферную переводную бумагу для термопереноса на ткань Lomond (артикул 0808411), подходящую для струйного принтера - это цена вашего собственного стиля или, быть может, даже брендаx Творите с нами!
Высококачественное полноцветное изображение, отпечатанное на струйном принтере, затем с помощью термопресса или домашнего утюга переносится на светлую ткань. Отпечатанное изображение имеет глянцевый блеск. Изделия с нанесенным изображением можно стирать. Бумага для термопечати на ткани полностью переносит рисунок с разрешением до 2880 DPI, в точности повторяя его контуры. Выбирайте картинки, выбирайте предметы гардероба! Качество бумаги для термотрансфера Lomond позволяет работать с любой светлой тканью. Получившееся изображение не испортит и пятьдесят стирок! Одного листа бумаги для трансферной печати на ткани - чаще всего это футболки и толстовки - достаточно для нанесения стильного принта среднего размера. Для большего формата используйте дополнительные листочки. Работа с термопереводной бумагой для ткани - популярный вид творчества сегодня, являющийся еще и прикладным. Наскучили старые или одинаковые однотонные вещиx Станьте дизайнером своей одежды! Для этого вам понадобится вдохновение и купить трансферную переводную бумагу для термопереноса на ткань Lomond (артикул 0808411), подходящую для струйного принтера - это цена вашего собственного стиля или, быть может, даже брендаx Творите с нами!
Термотрансфер Lomond 0808411 A4/140г/м2/10л./белый для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термотрансфер Lomond 0808411 A4/140г/м2/10л./белый для струйной печати