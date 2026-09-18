Термотрансфер Lomond 0808421 A4/140г/м2/10л./белый для темных тканей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термотрансфер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 250 руб. 2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197928
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термотрансфер
Количество листов в пачке
10
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, г.
659
Описание товара Термотрансфер Lomond 0808421 A4/140г/м2/10л./белый для темных тканей
Высококачественное полноцветное изображение, отпечатанное на цветном струйном принтере, затем с помощью термопресса или просто домашнего утюга переносится на темную ткань. Майки, футболки, фуфайки с нанесенным изображением можно стирать. Картинка сохраняется и после 50 стирок.
Смотрите также: Бумага для оргтехники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Термотрансфер
Количество листов в пачке
10
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Формат
A4
Страна производитель
Китай
Высококачественное полноцветное изображение, отпечатанное на цветном струйном принтере, затем с помощью термопресса или просто домашнего утюга переносится на темную ткань. Майки, футболки, фуфайки с нанесенным изображением можно стирать. Картинка сохраняется и после 50 стирок.
Смотрите также: Бумага для оргтехники
Смотрите также: Бумага для оргтехники
Термотрансфер Lomond 0808421 A4/140г/м2/10л./белый для темных тканей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термотрансфер Lomond 0808421 A4/140г/м2/10л./белый для темных тканей