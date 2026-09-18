Бумага Lomond 0102083 10x15/180г/м2/600л./белый матовое для струйной печати
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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 110 руб. 1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197905
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.55
Количество листов в пачке
600
Наличие покрытия
Да
Плотность
180 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
1.03
Описание товара Бумага Lomond 0102083 10x15/180г/м2/600л./белый матовое для струйной печати
Бумага для оргтехники Lomond — универсальное решение для струйной печати, когда важны компактный формат A6 и профессиональное качество. Благодаря матовой поверхности и специальному покрытию ваши документы и изображения получаются чёткими, без бликов. Высокий показатель белизны по CIE 1.55 обеспечивает яркое, контрастное отображение текста и графики. Производство в Великобритании гарантирует стабильный результат, а компактный размер делает эту бумагу удобной для небольших проектов и персональных задач.
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Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.55
Количество листов в пачке
600
Наличие покрытия
Да
Плотность
180 г/м2
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A6
Страна производитель
Россия
Бумага для оргтехники Lomond — универсальное решение для струйной печати, когда важны компактный формат A6 и профессиональное качество. Благодаря матовой поверхности и специальному покрытию ваши документы и изображения получаются чёткими, без бликов. Высокий показатель белизны по CIE 1.55 обеспечивает яркое, контрастное отображение текста и графики. Производство в Великобритании гарантирует стабильный результат, а компактный размер делает эту бумагу удобной для небольших проектов и персональных задач.
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Бумага Lomond 0102083 10x15/180г/м2/600л./белый матовое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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