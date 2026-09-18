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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
750 руб.
1 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197894
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Описание товара Бумага Lomond 0310241 A4/170г/м2/250л./белый глянцевое/глянцевое для лазерной печати
Бумаги серии Lomond Colour Laser Paper предназначены для высококачественной полноцветной печати на лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Серия включает матовые, шелковистые и глянцевые бумаги с двусторонним покрытием, а также суперглянцевую бумагу с односторонним покрытием для фотореалистичной лазерной печати. DS Glossy – бумага с двусторонним глянцевым покрытием для четырехцветной печати сухим и жидкостным тонером. Обеспечивает превосходную адгезию тонера. Полученные отпечатки обладают высокой четкостью, контрастностью, долговечностью. Бумага Lomond Colour Laser Paper рекомендуется для скоростной печати цветных брошюр, вкладышей, карточек, постеров, может с успехом использоваться для производства препринт-продукции.
Бумаги серии Lomond Colour Laser Paper предназначены для высококачественной полноцветной печати на лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Серия включает матовые, шелковистые и глянцевые бумаги с двусторонним покрытием, а также суперглянцевую бумагу с односторонним покрытием для фотореалистичной лазерной печати. DS Glossy – бумага с двусторонним глянцевым покрытием для четырехцветной печати сухим и жидкостным тонером. Обеспечивает превосходную адгезию тонера. Полученные отпечатки обладают высокой четкостью, контрастностью, долговечностью. Бумага Lomond Colour Laser Paper рекомендуется для скоростной печати цветных брошюр, вкладышей, карточек, постеров, может с успехом использоваться для производства препринт-продукции.
Бумага Lomond 0310241 A4/170г/м2/250л./белый глянцевое/глянцевое для лазерной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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