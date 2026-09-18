Бумага Lomond 1202025 24"(A1) 610мм-30м/120г/м2/белый матовое для струйной печати
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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.55
Диаметр втулки
51
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A1
Ширина рулона
610
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
2.7
Описание товара Бумага Lomond 1202025 24"(A1) 610мм-30м/120г/м2/белый матовое для струйной печати
Матовая бумага Lomond XL для САПР и ГИС предназначена для инженерно-технического использования. При разрешении 720 dpi она обеспечивает высокую четкость самых мелких деталей, хорошо подходит для скоростной печати. Матовая поверхность, лишенная бликов, способствует легкому восприятию мельчайших деталей отпечатанных чертежей, карт, графиков и т.п
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Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.55
Диаметр втулки
51
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
матовая
Формат
A1
Ширина рулона
610
Страна производитель
Китай
Матовая бумага Lomond XL для САПР и ГИС предназначена для инженерно-технического использования. При разрешении 720 dpi она обеспечивает высокую четкость самых мелких деталей, хорошо подходит для скоростной печати. Матовая поверхность, лишенная бликов, способствует легкому восприятию мельчайших деталей отпечатанных чертежей, карт, графиков и т.п
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Бумага Lomond 1202025 24"(A1) 610мм-30м/120г/м2/белый матовое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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