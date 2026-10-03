Top.Mail.Ru
Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бумага Lomond 1214202 36&quot;(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - фото 1
Бумага Lomond 1214202 36&quot;(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - фото 2
Бумага Lomond 1214202 36&quot;(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумага
  • Бумага Lomond 1214202 36&quot;(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - фото 1
  • Бумага Lomond 1214202 36&quot;(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - фото 2
  • Бумага Lomond 1214202 36&quot;(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 197881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Количество листов в пачке
1
Марка
Lomond
Плотность
80 г/м2
Технология печати
широкоформатная
Тип поверхности
матовая
Формат
A0
Ширина рулона
914
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
3.8

Описание товара Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое

Широкоформатная бумага Lomond формата A0 идеально подойдёт для крупных проектов, архитектурных чертежей и печати ярких постеров. Благодаря внушительной ширине рулона 914 мм и матовой поверхности каждый штрих выглядит чётко и без бликов. Бумага отличается высокой степенью белизны по CIE 1.46, что позволяет получить чистые, насыщенные отпечатки с точной цветопередачей. Отсутствие покрытия делает эту бумагу универсальным выбором для экономичных решений без потери качества. Изготовлена в Великобритании, что дополнительно подчёркивает внимание к деталям и стабильность характеристик.



Смотрите также: Бумага для оргтехники

Отзывы о товаре Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lomond
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Количество листов в пачке
1
Марка
Lomond
Плотность
80 г/м2
Технология печати
широкоформатная
Тип поверхности
матовая
Формат
A0
Ширина рулона
914
Страна производитель
Великобритания
Описание
Широкоформатная бумага Lomond формата A0 идеально подойдёт для крупных проектов, архитектурных чертежей и печати ярких постеров. Благодаря внушительной ширине рулона 914 мм и матовой поверхности каждый штрих выглядит чётко и без бликов. Бумага отличается высокой степенью белизны по CIE 1.46, что позволяет получить чистые, насыщенные отпечатки с точной цветопередачей. Отсутствие покрытия делает эту бумагу универсальным выбором для экономичных решений без потери качества. Изготовлена в Великобритании, что дополнительно подчёркивает внимание к деталям и стабильность характеристик.


Смотрите также: Бумага для оргтехники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумага Lomond 1214202 36"(A0) 914мм-45м/80г/м2/белый матовое - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...