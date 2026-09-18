Автоакустика Digma DCA-A602 160Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196650
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х21х10
Вес, кг.
1.21
Описание товара Автоакустика Digma DCA-A602 160Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Digma DCA-A602 – коаксиальные динамики, которые отличаются простой конструкцией и выдают хороший звук. Комплект состоит из двухполосных колонок округлой формы номинальной мощностью 80 Вт. Они подойдут для большинства автомобилей благодаря универсальным характеристикам и стандартному размеру: 16 см в диаметре с глубиной посадки всего 48 мм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Digma DCA-A602 – коаксиальные динамики, которые отличаются простой конструкцией и выдают хороший звук. Комплект состоит из двухполосных колонок округлой формы номинальной мощностью 80 Вт. Они подойдут для большинства автомобилей благодаря универсальным характеристикам и стандартному размеру: 16 см в диаметре с глубиной посадки всего 48 мм.
Автоакустика Digma DCA-A602 160Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Digma DCA-A602 160Вт 90дБ 4Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные