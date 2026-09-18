Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-820 универсальная
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Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
2.5
Класс влагозащищенности
IP68
Поддержка профилей
CMOS
Разрешение съемки
960x756
Тип установки
универсальная
Угол обзора
100°
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-820 универсальная
Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-820 выполнена в прочном корпусе. В нее установлена матрица CMOS, обеспечивающая цветное изображение. Разрешение – 960x756 пикселей. Минимальный уровень освещенности, при котором работает камера – 0.5 лк.
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Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
2.5
Класс влагозащищенности
IP68
Поддержка профилей
CMOS
Разрешение съемки
960x756
Тип установки
универсальная
Угол обзора
100°
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Камера заднего вида Silverstone F1 Interpower IP-820 выполнена в прочном корпусе. В нее установлена матрица CMOS, обеспечивающая цветное изображение. Разрешение – 960x756 пикселей. Минимальный уровень освещенности, при котором работает камера – 0.5 лк.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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