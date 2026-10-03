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Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196120
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK)
9 240 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
166

Описание товара Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK)

Сверхпортативная модель HV620S позволяет вмещать 1 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройсТбами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространсТбо.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхпортативная модель HV620S позволяет вмещать 1 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройсТбами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространсТбо.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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