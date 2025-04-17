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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1" купить с доставкой в Москве
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1"

17 Отзывы
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Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 &quot;6 в 1&quot; - фото 1
Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 &quot;6 в 1&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
широкий триммер, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки, зарядное устройство, 4 гребня, документация, чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
60 мин.
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 &quot;6 в 1&quot; - фото 1
  • Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 &quot;6 в 1&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194401
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
широкий триммер, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки, зарядное устройство, 4 гребня, документация, чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
60 мин.
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
500

Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1"

Универсальный триммер 6 в 1. Самозатачивающиеся лезвия из стали. Моющиеся насадки. Время полной зарядки аккумулятора - 16 час.



Смотрите также: Триммеры

Отзывы о товаре Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1"

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Гульнара С.

Достоинства:


Комментарий:
Все в наличии. Прибор работает. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё устраивает. Лёгкий, компактный.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок мужу, очень удобная вещь. Места много не занимает, хранится в мешочке. В руке удобно держать.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь только насадки больше 5мм нет
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок отцу, остался доволен. Работает без нареканий, бреет хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Тимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный триммер, аккумулятор держит долго, бреет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тример за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Zahar B.

Достоинства:


Комментарий:
10/10/10 бороду виски и кантик делать на ура
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Гиорги Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовался только один раз, понравилось
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Нозима Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, муж уже пользуется, он доволен. Покупала в подарок. Приехал в срок. Спасибо!!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно брать , комплектация хорошая
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Советую повезло купить по скидке! ЕЕЕ! Спасибо вам!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги вообще отлично все, я остался доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2023
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный триммер,мужу понравился,но хотел бы комплект с большим количеством насадок.В целом,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2023
Киса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала для мужа, ему понравился. маленький удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2023
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Муж доволен, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу на ДР,остался очень доволен. Так как находясь на вахте не часто бреется станком и носит эспаньолку-этот триммер просто находка. Множество насадок,в руке лежит очень удобно. Доставка заняла 2 недели, что не так много учитывая что из-за рубежа. Продавца рекомендую.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Триммер
Комплектация
широкий триммер, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки, зарядное устройство, 4 гребня, документация, чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
60 мин.
Описание
Универсальный триммер 6 в 1. Самозатачивающиеся лезвия из стали. Моющиеся насадки. Время полной зарядки аккумулятора - 16 час.


Смотрите также: Триммеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Гульнара С.

Достоинства:


Комментарий:
Все в наличии. Прибор работает. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё устраивает. Лёгкий, компактный.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок мужу, очень удобная вещь. Места много не занимает, хранится в мешочке. В руке удобно держать.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь только насадки больше 5мм нет
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2024
Надежда

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок отцу, остался доволен. Работает без нареканий, бреет хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Тимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный триммер, аккумулятор держит долго, бреет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тример за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2024
Zahar B.

Достоинства:


Комментарий:
10/10/10 бороду виски и кантик делать на ура
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Гиорги Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пользовался только один раз, понравилось
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Нозима Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, муж уже пользуется, он доволен. Покупала в подарок. Приехал в срок. Спасибо!!
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно брать , комплектация хорошая
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Советую повезло купить по скидке! ЕЕЕ! Спасибо вам!
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги вообще отлично все, я остался доволен, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2023
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный триммер,мужу понравился,но хотел бы комплект с большим количеством насадок.В целом,рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2023
Киса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала для мужа, ему понравился. маленький удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2023
Оксана Т.

Достоинства:


Комментарий:
Муж доволен, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2023
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Брала мужу на ДР,остался очень доволен. Так как находясь на вахте не часто бреется станком и носит эспаньолку-этот триммер просто находка. Множество насадок,в руке лежит очень удобно. Доставка заняла 2 недели, что не так много учитывая что из-за рубежа. Продавца рекомендую.


Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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