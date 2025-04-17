Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
широкий триммер, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки, зарядное устройство, 4 гребня, документация, чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Время автономной работы
60 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194401
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
широкий триммер, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки, зарядное устройство, 4 гребня, документация, чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
60 мин.
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
500
Описание товара Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1"
Универсальный триммер 6 в 1. Самозатачивающиеся лезвия из стали. Моющиеся насадки. Время полной зарядки аккумулятора - 16 час.
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Бренд
Тип товара
Триммер
Комплектация
широкий триммер, триммер для носа и ушей, щеточка для чистки, зарядное устройство, 4 гребня, документация, чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
5
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
аккумулятор
Время автономной работы
60 мин.
Универсальный триммер 6 в 1. Самозатачивающиеся лезвия из стали. Моющиеся насадки. Время полной зарядки аккумулятора - 16 час.
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Смотрите также: Триммеры
Достоинства:
Комментарий:
Все в наличии. Прибор работает. Нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё устраивает. Лёгкий, компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок мужу, очень удобная вещь. Места много не занимает, хранится в мешочке. В руке удобно держать.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь только насадки больше 5мм нет
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок отцу, остался доволен. Работает без нареканий, бреет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер, аккумулятор держит долго, бреет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тример за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
10/10/10 бороду виски и кантик делать на ура
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался только один раз, понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, муж уже пользуется, он доволен. Покупала в подарок. Приехал в срок. Спасибо!!
Достоинства:
Комментарий:
Можно брать , комплектация хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Советую повезло купить по скидке! ЕЕЕ! Спасибо вам!
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги вообще отлично все, я остался доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный триммер,мужу понравился,но хотел бы комплект с большим количеством насадок.В целом,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала для мужа, ему понравился. маленький удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Муж доволен, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу на ДР,остался очень доволен. Так как находясь на вахте не часто бреется станком и носит эспаньолку-этот триммер просто находка. Множество насадок,в руке лежит очень удобно. Доставка заняла 2 недели, что не так много учитывая что из-за рубежа. Продавца рекомендую.
Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер для стрижки волос и бороды Philips MG3710/15 Series 3000 "6 в 1"
Достоинства:
Комментарий:
Все в наличии. Прибор работает. Нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё устраивает. Лёгкий, компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок мужу, очень удобная вещь. Места много не занимает, хранится в мешочке. В руке удобно держать.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь только насадки больше 5мм нет
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок отцу, остался доволен. Работает без нареканий, бреет хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный триммер, аккумулятор держит долго, бреет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тример за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
10/10/10 бороду виски и кантик делать на ура
Достоинства:
Комментарий:
Пользовался только один раз, понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, муж уже пользуется, он доволен. Покупала в подарок. Приехал в срок. Спасибо!!
Достоинства:
Комментарий:
Можно брать , комплектация хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Советую повезло купить по скидке! ЕЕЕ! Спасибо вам!
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги вообще отлично все, я остался доволен, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный триммер,мужу понравился,но хотел бы комплект с большим количеством насадок.В целом,рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала для мужа, ему понравился. маленький удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Муж доволен, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Брала мужу на ДР,остался очень доволен. Так как находясь на вахте не часто бреется станком и носит эспаньолку-этот триммер просто находка. Множество насадок,в руке лежит очень удобно. Доставка заняла 2 недели, что не так много учитывая что из-за рубежа. Продавца рекомендую.