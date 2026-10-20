Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2
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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 380 руб. 2 310 руб.
В наличии
Код товара: 194136
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 380 руб. -40%
2 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х12х5
Вес, кг.
1.42
Описание товара Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2
Преимущества настенного фиксированного кронштейна KRON FM2 чёрный: Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.
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Преимущества настенного фиксированного кронштейна KRON FM2 чёрный: Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.
Кронштейн Onkron для телевизора 32"-65" фиксированный, чёрный FM2 – стоимость товара 1380 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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