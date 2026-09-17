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Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный

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Карта памяти Sandisk 16Gb Cruzer Glide (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194123
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный

USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk Cruzer Glide 16GB (SDCZ600-016G-G35) USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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