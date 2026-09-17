Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка
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Описание товара Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка
Переиздание сборника ранне изданных песен знаменитой шведской рок-группы Kent, первоначально выпущенного в 2000 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла "Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?)" в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки "Isola" (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го "Music non stop". В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе "Tele2 Arena".
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