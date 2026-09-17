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Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка

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Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка - фото 1
Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка - фото 2
Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
KENT
Альбом (сингл)
B-SIDOR 95-00
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка - фото 1
  • Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка - фото 2
  • Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192099
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751162716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
KENT
Альбом (сингл)
B-SIDOR 95-00
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Chans, Sp?kstad, L?ngtan Skala 3:1, Om Gyllene Ar, Noll, ?nskar Att N?gon..., Bas Riff, Din Skugga, Elever, L?ngesen Vi Sags, December, Utan Dina Andetag, Pa N?ra Hall, Livr?dd Med Stil, Verkligen, Gummiband, Att Presentera Ett Svin, En Helt Ny Karri?r, R?dljus, Pojken Med H?let I Handen (Hotbilds Version), Kallt Kaffe, Den Osynliga Mannen (Kazoo Version), Slutsats, R?dljus II, En Helt Ny Karri?r II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка

Переиздание сборника ранне изданных песен знаменитой шведской рок-группы Kent, первоначально выпущенного в 2000 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла "Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?)" в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки "Isola" (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го "Music non stop". В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе "Tele2 Arena".

Отзывы о товаре Kent - B-Sidor 95-00 (0888751162716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751162716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
KENT
Альбом (сингл)
B-SIDOR 95-00
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Chans, Sp?kstad, L?ngtan Skala 3:1, Om Gyllene Ar, Noll, ?nskar Att N?gon..., Bas Riff, Din Skugga, Elever, L?ngesen Vi Sags, December, Utan Dina Andetag, Pa N?ra Hall, Livr?dd Med Stil, Verkligen, Gummiband, Att Presentera Ett Svin, En Helt Ny Karri?r, R?dljus, Pojken Med H?let I Handen (Hotbilds Version), Kallt Kaffe, Den Osynliga Mannen (Kazoo Version), Slutsats, R?dljus II, En Helt Ny Karri?r II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сборника ранне изданных песен знаменитой шведской рок-группы Kent, первоначально выпущенного в 2000 году. Kent - шведская рок-группа, основанная в 1990 году. После выхода сингла "Kr?m (s? n?ra f?r ingen g?)" в 1996-м году Kent обрели популярность на родине, а после своей третьей пластинки "Isola" (1997), группа вышла на международный уровень. Для англоязычных стран были выпущены англоязычные версии альбомов, однако там Kent не достигли такого успеха, как в Скандинавии, где являются одним из самых популярных коллективов. В России из композиций группы больше всего известен сингл 1999-го "Music non stop". В марте 2016 года Kent объявили о завершении деятельности после выпуска альбома и тура по Скандинавии. Их финальный концерт состоялся 17 декабря 2016 года на стокгольмском стадионе "Tele2 Arena".
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