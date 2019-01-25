Bring Me The Horizon - Amo (0190758956411) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.01.2019
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
AMO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
В наличии
Код товара: 191970
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4 870 руб.
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Коллекция Bring Me The Horizon
Коллекция Bring Me The Horizon
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В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитBring Me The Horizon - Amo (0190758956411) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.01.2019
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
AMO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bring Me The Horizon - Amo (0190758956411) виниловая пластинка
Bring Me The Horizon - Amo (0190758956411) виниловая пластинка
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.01.2019
Исполнитель
Bring Me The Horizon
Альбом (сингл)
AMO
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Буклет в комплекте
да
Bring Me The Horizon - Amo (0190758956411) виниловая пластинка
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
Bring Me The Horizon - Amo (0190758956411) виниловая пластинка - стоимость товара 4870 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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