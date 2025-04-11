Геймпад беспроводной Sven GC-3050 SV-016005 (для ПК, PS3, Android)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 191863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х8
Вес, г.
200
Описание товара Геймпад беспроводной Sven GC-3050 SV-016005 (для ПК, PS3, Android)
Эргономичный геймпад для игр. Функция виброотдачи, Soft-touch покрытие. Работа в цифровом и аналоговом режимах.
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Эргономичный геймпад для игр. Функция виброотдачи, Soft-touch покрытие. Работа в цифровом и аналоговом режимах.
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Достоинства:
Комментарий:
нет инструкции и зарядного кабеля
Достоинства:
Комментарий:
Прибыл быстро , отлично работает, нет никаких задержек
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги, однозначно - Да!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, удобный геймпад! Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад отличный, но иногда теряет связь с компом на пару секунд
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в руке . Поначалу левый манипулятор не разработанный но потом нормально
Достоинства:
Комментарий:
отличный джойстик правда событий играть на телеке надо до купить переходник
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные, покупал для древнего компа на 775 сокете, без дела лет 10 стоял, но в инете увидел как превратить в ретро комбайн и скачал образ KINHANK Super Console 500G Gaming HDD залил на диск. Теперь BATOCERA рулит))) Геймпад без проблем определился, настроил кнопки и понеслось.... MetalSlug 2 часа рубился)) залип не хило, вспомнил детство. Пока не выявлено косяков. на скринах аналоговый режим и цифровой. Если будут косяки, отзыв поправлю. А так за эти деньги вполне не дурный геймпад.
Достоинства:
Комментарий:
выбрал другой но и этот хороший
Достоинства:
Комментарий:
Ни в какое сравнение с Dualshock\'ом конечно не идёт, но не так уж и плохо. Проблема в том, что ресивер после каждого включения ПК надо включать заново, так как изначально он запускает скверный режим "XInput" с раскладкой для рептилий. Однако после переподключения всё встаёт на свои места и ПК видит геймпад как "Xbox 360 Controller for Windows"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный геймпад! Работает четко и без задержек!
Достоинства:
Комментарий:
Удобный геймпад, покупал для смартфона, приятный пластик софт тач, кнопки нажимаются тихо, работает с эмулятором и играми, поддерживающими геймпад. Батарею держит очень хорошо, связь хорошая, использую рядом со смартфоном.
Достоинства:
Комментарий:
классные на ощупь, один из двух заработал. За эти деньги очень хороший выбор
Достоинства:
Комментарий:
Крутой геймпад, сразу заказал ещё один
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад приобретался для PS3. Формфактор геймпада ps4, в руках лежит прекрасно. Кнопочки приятные, стики очень удобные, материал софт тач, в комплекте "свисток" в USB разъем, работает только с его помощью (за время использования ни разу не отвалился сигнал), зарядку держит очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё бы хорошо но радиус в метр это мало, решил проблему путём удлинителя, теперь норм
Геймпад беспроводной Sven GC-3050 SV-016005 (для ПК, PS3, Android) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Геймпад беспроводной Sven GC-3050 SV-016005 (для ПК, PS3, Android)
Достоинства:
Комментарий:
нет инструкции и зарядного кабеля
Достоинства:
Комментарий:
Прибыл быстро , отлично работает, нет никаких задержек
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги, однозначно - Да!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, удобный геймпад! Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад отличный, но иногда теряет связь с компом на пару секунд
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в руке . Поначалу левый манипулятор не разработанный но потом нормально
Достоинства:
Комментарий:
отличный джойстик правда событий играть на телеке надо до купить переходник
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления положительные, покупал для древнего компа на 775 сокете, без дела лет 10 стоял, но в инете увидел как превратить в ретро комбайн и скачал образ KINHANK Super Console 500G Gaming HDD залил на диск. Теперь BATOCERA рулит))) Геймпад без проблем определился, настроил кнопки и понеслось.... MetalSlug 2 часа рубился)) залип не хило, вспомнил детство. Пока не выявлено косяков. на скринах аналоговый режим и цифровой. Если будут косяки, отзыв поправлю. А так за эти деньги вполне не дурный геймпад.
Достоинства:
Комментарий:
выбрал другой но и этот хороший
Достоинства:
Комментарий:
Ни в какое сравнение с Dualshock\'ом конечно не идёт, но не так уж и плохо. Проблема в том, что ресивер после каждого включения ПК надо включать заново, так как изначально он запускает скверный режим "XInput" с раскладкой для рептилий. Однако после переподключения всё встаёт на свои места и ПК видит геймпад как "Xbox 360 Controller for Windows"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный геймпад! Работает четко и без задержек!
Достоинства:
Комментарий:
Удобный геймпад, покупал для смартфона, приятный пластик софт тач, кнопки нажимаются тихо, работает с эмулятором и играми, поддерживающими геймпад. Батарею держит очень хорошо, связь хорошая, использую рядом со смартфоном.
Достоинства:
Комментарий:
классные на ощупь, один из двух заработал. За эти деньги очень хороший выбор
Достоинства:
Комментарий:
Крутой геймпад, сразу заказал ещё один
Достоинства:
Комментарий:
Геймпад приобретался для PS3. Формфактор геймпада ps4, в руках лежит прекрасно. Кнопочки приятные, стики очень удобные, материал софт тач, в комплекте "свисток" в USB разъем, работает только с его помощью (за время использования ни разу не отвалился сигнал), зарядку держит очень хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Всё бы хорошо но радиус в метр это мало, решил проблему путём удлинителя, теперь норм