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Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) купить с доставкой в Москве
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Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3)

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Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 1
Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 2
Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 3
Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 4
Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 5
Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 6
Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые рули
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows, PS3
Диаметр руля
22.5
Коробка передач
нет
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 1
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 2
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 3
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 4
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 5
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 6
  • Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 191758
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows, PS3
Диаметр руля
22.5
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Коробка передач
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х30
Вес, кг.
11

Описание товара Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3)

Руль Defender Challenge Mini LE совместим с платформой PC и легко подключается к компьютеру. Такой аксессуар, несомненно, оценит любой геймер. Представленный руль оформлен в ярком сочетании черного и красного цветов. Он крепится за счет струбцины и присосок, необходимые крепления прилагаются в комплекте. Руль Defender Challenge Mini LE с прорезиненной оплеткой оснащен функциями обратной связи и виброотдачи, что дает возможность полностью погрузиться в атмосферу игры. Диаметр руля составляет 22.5 см. Руль поворачивается на 180 градусов. В комплект входят 2 педали и диск с ПО.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows, PS3
Диаметр руля
22.5
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Коробка передач
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Руль Defender Challenge Mini LE совместим с платформой PC и легко подключается к компьютеру. Такой аксессуар, несомненно, оценит любой геймер. Представленный руль оформлен в ярком сочетании черного и красного цветов. Он крепится за счет струбцины и присосок, необходимые крепления прилагаются в комплекте. Руль Defender Challenge Mini LE с прорезиненной оплеткой оснащен функциями обратной связи и виброотдачи, что дает возможность полностью погрузиться в атмосферу игры. Диаметр руля составляет 22.5 см. Руль поворачивается на 180 градусов. В комплект входят 2 педали и диск с ПО.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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