Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3)
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Характеристики
Тип товара
Игровые рули
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows, PS3
Диаметр руля
22.5
Коробка передач
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 191758
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows, PS3
Диаметр руля
22.5
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Коробка передач
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х30
Вес, кг.
11
Описание товара Руль Defender Challenge Mini LE USB (для ПК, PS3)
Руль Defender Challenge Mini LE совместим с платформой PC и легко подключается к компьютеру. Такой аксессуар, несомненно, оценит любой геймер. Представленный руль оформлен в ярком сочетании черного и красного цветов. Он крепится за счет струбцины и присосок, необходимые крепления прилагаются в комплекте. Руль Defender Challenge Mini LE с прорезиненной оплеткой оснащен функциями обратной связи и виброотдачи, что дает возможность полностью погрузиться в атмосферу игры. Диаметр руля составляет 22.5 см. Руль поворачивается на 180 градусов. В комплект входят 2 педали и диск с ПО.
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Бренд
Тип товара
Игровые рули
Педали
газ, тормоз
Тип подключения
проводной
Угол поворота руля
180°
Тип контроллера
руль
Совместимость
Windows, PS3
Диаметр руля
22.5
Виброотдача
Да
Интерфейс
USB
Коробка передач
нет
Страна производитель
Китай
Руль Defender Challenge Mini LE совместим с платформой PC и легко подключается к компьютеру. Такой аксессуар, несомненно, оценит любой геймер. Представленный руль оформлен в ярком сочетании черного и красного цветов. Он крепится за счет струбцины и присосок, необходимые крепления прилагаются в комплекте. Руль Defender Challenge Mini LE с прорезиненной оплеткой оснащен функциями обратной связи и виброотдачи, что дает возможность полностью погрузиться в атмосферу игры. Диаметр руля составляет 22.5 см. Руль поворачивается на 180 градусов. В комплект входят 2 педали и диск с ПО.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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