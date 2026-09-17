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Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB

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Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB - фото 1
Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB - фото 1
  • Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188472
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
37х16х3
Вес, г.
530

Описание товара Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB

Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus – это беспроводная клавиатура сенсорного типа. Отличительной особенностью представленной модели является ее компактность. Она оборудована полноразмерной раскладкой и оснащена сенсорной панелью. Существенным плюсом этой модели является бесшумность ввода – нажатие на кнопки происходит плавно и мягко. Этому способствует мембранная конструкция клавиш. Их общее количество составляет 87. Также агрегат оснащен 5 дополнительными кнопками. За счет того, что клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus оснащена сенсорной панелью, Вы сможете отказаться от использования мышки. В расширенную комплектацию представленной модели включены батарейки, приемник Unifying, а также вся необходимая документация. Для подключения устройства к ПК потребуется вставить приемник в свободный USB-порт компьютера.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus Black USB




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Описание
Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus – это беспроводная клавиатура сенсорного типа. Отличительной особенностью представленной модели является ее компактность. Она оборудована полноразмерной раскладкой и оснащена сенсорной панелью. Существенным плюсом этой модели является бесшумность ввода – нажатие на кнопки происходит плавно и мягко. Этому способствует мембранная конструкция клавиш. Их общее количество составляет 87. Также агрегат оснащен 5 дополнительными кнопками. За счет того, что клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus оснащена сенсорной панелью, Вы сможете отказаться от использования мышки. В расширенную комплектацию представленной модели включены батарейки, приемник Unifying, а также вся необходимая документация. Для подключения устройства к ПК потребуется вставить приемник в свободный USB-порт компьютера.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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