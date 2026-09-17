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Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка

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Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция WU-TANG CLAN
filter_none Товар входит в коллекцию WU-TANG CLAN

Коллекция WU-TANG CLAN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка

Track List

Shaolin Sword

A1Bring Da Ruckus4:10
A2Shame On A Nigga2:57
A3Clan In Da Front4:33
A4Wu-Tang: 7th Chamber6:05
A5Can It Be All So Simple4:46
A6Protect Ya Neck (Intermission)6:48

Wu-Tang Sword

B1Da Mystery Of Chessboxin'4:48
B2Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit3:36
B3C.R.E.A.M.4:12
B4Method Man5:50
B5Tearz4:17
B6.1Wu-Tang: 7th Chamber - Part II5:08
B6.2Conclusion1:02

Отзывы о товаре Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Shaolin Sword

A1Bring Da Ruckus4:10
A2Shame On A Nigga2:57
A3Clan In Da Front4:33
A4Wu-Tang: 7th Chamber6:05
A5Can It Be All So Simple4:46
A6Protect Ya Neck (Intermission)6:48

Wu-Tang Sword

B1Da Mystery Of Chessboxin'4:48
B2Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit3:36
B3C.R.E.A.M.4:12
B4Method Man5:50
B5Tearz4:17
B6.1Wu-Tang: 7th Chamber - Part II5:08
B6.2Conclusion1:02
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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