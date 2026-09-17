Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб.
В наличии
Код товара: 185143
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Загружаем...
4 160 руб.
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Коллекция WU-TANG CLAN
Коллекция WU-TANG CLAN
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка
Track List
Shaolin Sword
|A1
|Bring Da Ruckus
|4:10
|A2
|Shame On A Nigga
|2:57
|A3
|Clan In Da Front
|4:33
|A4
|Wu-Tang: 7th Chamber
|6:05
|A5
|Can It Be All So Simple
|4:46
|A6
|Protect Ya Neck (Intermission)
|6:48
Wu-Tang Sword
|B1
|Da Mystery Of Chessboxin'
|4:48
|B2
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|3:36
|B3
|C.R.E.A.M.
|4:12
|B4
|Method Man
|5:50
|B5
|Tearz
|4:17
|B6.1
|Wu-Tang: 7th Chamber - Part II
|5:08
|B6.2
|Conclusion
|1:02
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Shaolin Sword
|A1
|Bring Da Ruckus
|4:10
|A2
|Shame On A Nigga
|2:57
|A3
|Clan In Da Front
|4:33
|A4
|Wu-Tang: 7th Chamber
|6:05
|A5
|Can It Be All So Simple
|4:46
|A6
|Protect Ya Neck (Intermission)
|6:48
Wu-Tang Sword
|B1
|Da Mystery Of Chessboxin'
|4:48
|B2
|Wu-Tang Clan Ain't Nuthing Ta F' Wit
|3:36
|B3
|C.R.E.A.M.
|4:12
|B4
|Method Man
|5:50
|B5
|Tearz
|4:17
|B6.1
|Wu-Tang: 7th Chamber - Part II
|5:08
|B6.2
|Conclusion
|1:02
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Wu-Tang Clan, Enter The Wu-Tang Clan (36 Chambers), Limited (0190758833811) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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