Fugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 185111
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4 860 руб.
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Коллекция FUGEES
Коллекция FUGEES
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитFugees - Score (0889854345013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитFugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитFugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Red Intro
|A2
|How Many Mics
|A3
|Ready Or Not
|A4
|Zealots
|A5
|The Beast
|B1
|Fu-Gee-La
|B2
|Family Business
|B3
|Killing Me Softly With His Song
|C1
|The Score
|C2
|The Mask
|C3
|Cowboys
|D1
|No Woman, No Cry
|D2
|Manifest / Outro
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Red Intro
|A2
|How Many Mics
|A3
|Ready Or Not
|A4
|Zealots
|A5
|The Beast
|B1
|Fu-Gee-La
|B2
|Family Business
|B3
|Killing Me Softly With His Song
|C1
|The Score
|C2
|The Mask
|C3
|Cowboys
|D1
|No Woman, No Cry
|D2
|Manifest / Outro
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fugees - Score (coloured) (0190758835013) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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