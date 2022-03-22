Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.04.2018
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
DESOLATION BOULEVARD (NEW VINYL EDITION)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 185062
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Коллекция SWEET
Коллекция SWEET
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853576210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.04.2018
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
DESOLATION BOULEVARD (NEW VINYL EDITION)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Six Teens
|4:01
|A2
|Solid Gold Brass
|5:28
|A3
|Turn It Down
|3:28
|A4
|Medusa
|4:44
|A5
|Lady Starlight
|3:09
|A6
|Someone Else Will
|3:25
|A7
|Miss Demeanor
|3:26
|B1
|Man With The Golden Arm
|8:33
|B2
|Fox On The Run
|4:49
|B3
|Breakdown
|3:03
|B4
|My Generation
|3:54
|B5
|I Wanna Be Comitted
|3:10
|B6
|Burn On The Flame
|3:35
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853576210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.04.2018
Исполнитель
Sweet
Альбом (сингл)
DESOLATION BOULEVARD (NEW VINYL EDITION)
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|The Six Teens
|4:01
|A2
|Solid Gold Brass
|5:28
|A3
|Turn It Down
|3:28
|A4
|Medusa
|4:44
|A5
|Lady Starlight
|3:09
|A6
|Someone Else Will
|3:25
|A7
|Miss Demeanor
|3:26
|B1
|Man With The Golden Arm
|8:33
|B2
|Fox On The Run
|4:49
|B3
|Breakdown
|3:03
|B4
|My Generation
|3:54
|B5
|I Wanna Be Comitted
|3:10
|B6
|Burn On The Flame
|3:35
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хороший ремастер с бонусами.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная музыка, оформление близко к оригиналу, с каждой стороны бонусные песни.
Достоинства:
Хорошее качество студийной записи, на некоторых треках просто восхищает. Сам диск практически ровный, ни треска, ни шума нет. Альбом содержит 4 бонусных трека, по 2 на каждой стороне (New Vinyl Edition).
Внутренние конверты хоть и бумажные, но внутри очень гладкие, поэтому на диск не будет осыпаться бумажная пыль.
Внешний конверт - gatefold, на фронтальной и тыльной стороне которого находятся по половинке одной фотографии. Если конверт раскрыть, получится полное фото.
Диск тяжёловесный, 180 грамм. Чёрный винил. Барабанное соло на Man with the golden arm звучит великолепно.
Неповторимый вокал Брайана Коннолли.
Недостатки:
Мрачные фото не очень хорошего качества как на внешнем, так и на внутреннем конвертах. Но такое же оформление на оригинальном 1974 года выпуска альбоме.
По манере исполнения Fox on the run больше нравится на американском издании, но это опять же оригинальное издание такое.
Комментарий:
Песни альбома написаны не только Чином-Чепменом, но и участниками группы. По стилю песни очень разные: здесь и хард-рок, и длинное барабанное соло, и ещё много чего разного.
Хорошее переиздание хорошего (хоть и неоднозначного) альбома. Не знаю почему, но винил (хоть и т.н. "новодел") звучит лучше CD, его интереснее слушать.
Достоинства:
Качественный немецкий винил .Разворот , вкладка. Звук превосходный слушаю на denon 37
Недостатки:
ну могли же упаковать пластинку в полиэтиленовый пакет . нет сунули в бумажную вкладку
Комментарий:
Это третья моя пластинка SWEET купленная в коллекцию в котофото .Fanny adams , give us a wink , desolation !!! glam rock kласика .шедевры
Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sweet - Desolation Boulevard (New Vinyl Edition) (0889853576210) виниловая пластинка
Достоинства:
Хороший ремастер с бонусами.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная музыка, оформление близко к оригиналу, с каждой стороны бонусные песни.
Достоинства:
Хорошее качество студийной записи, на некоторых треках просто восхищает. Сам диск практически ровный, ни треска, ни шума нет. Альбом содержит 4 бонусных трека, по 2 на каждой стороне (New Vinyl Edition).
Внутренние конверты хоть и бумажные, но внутри очень гладкие, поэтому на диск не будет осыпаться бумажная пыль.
Внешний конверт - gatefold, на фронтальной и тыльной стороне которого находятся по половинке одной фотографии. Если конверт раскрыть, получится полное фото.
Диск тяжёловесный, 180 грамм. Чёрный винил. Барабанное соло на Man with the golden arm звучит великолепно.
Неповторимый вокал Брайана Коннолли.
Недостатки:
Мрачные фото не очень хорошего качества как на внешнем, так и на внутреннем конвертах. Но такое же оформление на оригинальном 1974 года выпуска альбоме.
По манере исполнения Fox on the run больше нравится на американском издании, но это опять же оригинальное издание такое.
Комментарий:
Песни альбома написаны не только Чином-Чепменом, но и участниками группы. По стилю песни очень разные: здесь и хард-рок, и длинное барабанное соло, и ещё много чего разного.
Хорошее переиздание хорошего (хоть и неоднозначного) альбома. Не знаю почему, но винил (хоть и т.н. "новодел") звучит лучше CD, его интереснее слушать.
Достоинства:
Качественный немецкий винил .Разворот , вкладка. Звук превосходный слушаю на denon 37
Недостатки:
ну могли же упаковать пластинку в полиэтиленовый пакет . нет сунули в бумажную вкладку
Комментарий:
Это третья моя пластинка SWEET купленная в коллекцию в котофото .Fanny adams , give us a wink , desolation !!! glam rock kласика .шедевры