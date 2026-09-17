Sisters Of Mercy, The, Greatest Hits Volume One: A Slight Case Of Overbombing (0190295695071) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185046
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sisters Of Mercy, The, Greatest Hits Volume One: A Slight Case Of Overbombing (0190295695071) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Under The Gun
|5:41
|A2
|Temple Of Love (1992)
|8:03
|A3
|Vision Thing
|7:33
|B1
|Detonation Boulevard
|3:48
|B2
|Doctor Jeep
|3:00
|B3
|More
|8:23
|C1
|Lucretia My Reflection
|8:43
|C2
|Dominion / Mother Russia
|7:01
|D1
|This Corrosion
|10:16
|D2
|No Time To Cry
|3:56
|D3
|Walk Away
|3:22
|D4
|Body And Soul
|3:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Under The Gun
|5:41
|A2
|Temple Of Love (1992)
|8:03
|A3
|Vision Thing
|7:33
|B1
|Detonation Boulevard
|3:48
|B2
|Doctor Jeep
|3:00
|B3
|More
|8:23
|C1
|Lucretia My Reflection
|8:43
|C2
|Dominion / Mother Russia
|7:01
|D1
|This Corrosion
|10:16
|D2
|No Time To Cry
|3:56
|D3
|Walk Away
|3:22
|D4
|Body And Soul
|3:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sisters Of Mercy, The, Greatest Hits Volume One: A Slight Case Of Overbombing (0190295695071) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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