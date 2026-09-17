Notorious B.I.G. - Greatest Hits (0603497859245) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 184972
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Загружаем...
5 340 руб.
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Коллекция NOTORIOUS B.I.G., THE
Коллекция NOTORIOUS B.I.G., THE
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В наличииЦена 5 340 руб.1335 руб. в СплитNotorious B.I.G. - Greatest Hits (0603497859245) виниловая пласт...
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Notorious B.I.G. - Greatest Hits (0603497859245) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Juicy
|A2
|Big Poppa
|A3
|Hypnotize
|A4
|One More Chance/Stay With Me Remix
|B1
|Get Money
|B2
|Warning
|B3
|Dead Wrong
|B4
|Who Shot Ya
|C1
|Ten Crack Commandments
|C2
|Notorious Thugs
|C3
|Notorious B.I.G.
|C4
|Nasty Girl
|D1
|Unbelievable
|D2
|N***As Bleed
|D3
|Running Your Mouth
|D4
|Want That Old Thing Back
|D5
|#!*@ You Tonight
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Juicy
|A2
|Big Poppa
|A3
|Hypnotize
|A4
|One More Chance/Stay With Me Remix
|B1
|Get Money
|B2
|Warning
|B3
|Dead Wrong
|B4
|Who Shot Ya
|C1
|Ten Crack Commandments
|C2
|Notorious Thugs
|C3
|Notorious B.I.G.
|C4
|Nasty Girl
|D1
|Unbelievable
|D2
|N***As Bleed
|D3
|Running Your Mouth
|D4
|Want That Old Thing Back
|D5
|#!*@ You Tonight
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Notorious B.I.G. - Greatest Hits (0603497859245) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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