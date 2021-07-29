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Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
HISTORY CONTINUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184919
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Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL

Коллекция JACKSON, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
HISTORY CONTINUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A1 Michael Jackson & Janet Jackson Scream A2 Michael Jackson They Don't Care About Us A3 Michael Jackson Stranger In Moscow A4 Michael Jackson This Time Around B1 Michael Jackson Earth Song B2 Michael Jackson D.S. B3 Michael Jackson Money B4 Michael Jackson Come Together C1 Michael Jackson You Are Not Alone C2 Michael Jackson Childhood (Theme From "Free Willy 2") C3 Michael Jackson Tabloid Junkie C4 Michael Jackson 2 Bad D1 Michael Jackson HIStory D2 Michael Jackson Little Susie D3 Michael Jacks
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка

Track List

A1Michael Jackson, Janet Jackson – Scream
A2Michael Jackson – They Don't Care About Us
A3Michael Jackson – Stranger In Moscow
A4Michael Jackson – This Time Around
B1Michael Jackson – Earth Song
B2Michael Jackson – D.S.
B3Michael Jackson – Money
B4Michael Jackson – Come Together
C1Michael Jackson – You Are Not Alone
C2Michael Jackson – Childhood (Theme From "Free Willy 2")
C3Michael Jackson – Tabloid Junkie
C4Michael Jackson – 2 Bad
D1Michael Jackson – HIStory
D2Michael Jackson – Little Susie
D3Michael Jackson – Smile

Отзывы о товаре Michael Jackson - History: Continues (picture) (0190758664514) виниловая пластинка

29.07.2021
Рустам

Достоинства:
Люблю эту пластинку. Хоть это и пикчер-диск, но качество все равно отличное, да им выглядит для коллекции просто отлично.

Комментарий:
Фанатам рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
HISTORY CONTINUES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A1 Michael Jackson & Janet Jackson Scream A2 Michael Jackson They Don't Care About Us A3 Michael Jackson Stranger In Moscow A4 Michael Jackson This Time Around B1 Michael Jackson Earth Song B2 Michael Jackson D.S. B3 Michael Jackson Money B4 Michael Jackson Come Together C1 Michael Jackson You Are Not Alone C2 Michael Jackson Childhood (Theme From "Free Willy 2") C3 Michael Jackson Tabloid Junkie C4 Michael Jackson 2 Bad D1 Michael Jackson HIStory D2 Michael Jackson Little Susie D3 Michael Jacks
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Michael Jackson, Janet Jackson – Scream
A2Michael Jackson – They Don't Care About Us
A3Michael Jackson – Stranger In Moscow
A4Michael Jackson – This Time Around
B1Michael Jackson – Earth Song
B2Michael Jackson – D.S.
B3Michael Jackson – Money
B4Michael Jackson – Come Together
C1Michael Jackson – You Are Not Alone
C2Michael Jackson – Childhood (Theme From "Free Willy 2")
C3Michael Jackson – Tabloid Junkie
C4Michael Jackson – 2 Bad
D1Michael Jackson – HIStory
D2Michael Jackson – Little Susie
D3Michael Jackson – Smile
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.07.2021
Рустам

Достоинства:
Люблю эту пластинку. Хоть это и пикчер-диск, но качество все равно отличное, да им выглядит для коллекции просто отлично.

Комментарий:
Фанатам рекомендую.


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