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Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка - фото 2
Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
SUNDAY MORNING CLASSICS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка - фото 2
  • Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184890
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758305714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
SUNDAY MORNING CLASSICS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Holiday, Cold, Cold Heart, Walk On By, Just For A Thrill, Today I Sing The Blues, Muddy Water, God Bless The Child, Runnin Out Of Fools, Please Answer Me (Once In A While), Youll Lose A Good Thing, Evil Gal Blues, Hard Times (No One Knows Better Than I), What A Diffrence A Day Makes, Try A Little Tenderness, Cry Like A Baby, Nobody Knows The Way I Feel This Morning, Mockingbird, Wont Be Long, Bill Bailey, Wont You Please Come Homex, Dont Cry, Baby, Trouble In Mind, Until You Were Gone, It A
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка

Track List

A1Blue Holiday
A2Cold, Cold Heart
A3Walk On By
A4Just For A Thrill
A5Today I Sing The Blues
A6Muddy Water
A7God Bless The Child
B1Runnin' Out Of Fools
B2Please Answer Me (Once In A While)
B3You'll Lose A Good Thing
B4Evil Gal Blues
B5Hard Times (No One Knows Better Than I)
B6What A Diff'rence A Day Makes
B7Try A Little Tenderness
B8Cry Like A Baby
C1Nobody Knows The Way I Feel This Morning
C2Mockingbird
C3Won't Be Long
C4Bill Bailey, Won't You Please Come Home?
C5Don't Cry, Baby
C6Trouble In Mind
C7Until You Were Gone
D1It Ain't Necessarily So
D2I'm Wandering
D3Drinking Again
D4Nobody Like You
D5Lee Cross
D6Soulville
D7This Bitter Earth

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Sunday Morning Classics (0190758305714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758305714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Aretha Franklin
Альбом (сингл)
SUNDAY MORNING CLASSICS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Holiday, Cold, Cold Heart, Walk On By, Just For A Thrill, Today I Sing The Blues, Muddy Water, God Bless The Child, Runnin Out Of Fools, Please Answer Me (Once In A While), Youll Lose A Good Thing, Evil Gal Blues, Hard Times (No One Knows Better Than I), What A Diffrence A Day Makes, Try A Little Tenderness, Cry Like A Baby, Nobody Knows The Way I Feel This Morning, Mockingbird, Wont Be Long, Bill Bailey, Wont You Please Come Homex, Dont Cry, Baby, Trouble In Mind, Until You Were Gone, It A
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание

Track List

A1Blue Holiday
A2Cold, Cold Heart
A3Walk On By
A4Just For A Thrill
A5Today I Sing The Blues
A6Muddy Water
A7God Bless The Child
B1Runnin' Out Of Fools
B2Please Answer Me (Once In A While)
B3You'll Lose A Good Thing
B4Evil Gal Blues
B5Hard Times (No One Knows Better Than I)
B6What A Diff'rence A Day Makes
B7Try A Little Tenderness
B8Cry Like A Baby
C1Nobody Knows The Way I Feel This Morning
C2Mockingbird
C3Won't Be Long
C4Bill Bailey, Won't You Please Come Home?
C5Don't Cry, Baby
C6Trouble In Mind
C7Until You Were Gone
D1It Ain't Necessarily So
D2I'm Wandering
D3Drinking Again
D4Nobody Like You
D5Lee Cross
D6Soulville
D7This Bitter Earth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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