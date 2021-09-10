Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 184860
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка
Track List
Their Greatest Hits 1971-1975
|A1
|Take It Easy
|3:29
|A2
|Witchy Woman
|4:10
|A3
|Lyin' Eyes
|6:21
|A4
|Already Gone
|4:13
|A5
|Desperado
|3:33
|B1
|One Of These Nights
|4:51
|B2
|Tequila Sunrise
|2:52
|B3
|Take It To The Limit
|4:48
|B4
|Peaceful Easy Feeling
|4:16
|B5
|Best Of My Love
|4:35
Eagles Greatest Hits Volume 2
|C1
|Hotel California
|6:29
|C2
|Heartache Tonight
|4:25
|C3
|Seven Bridges Road
|2:58
|C4
|Victim Of Love
|4:10
|C5
|The Sad Cafe
|5:32
|D1
|Life In The Fast Lane
|4:45
|D2
|I Can't Tell You Why
|4:54
|D3
|New Kid In Town
|5:04
|D4
|The Long Run
|3:42
|D5
|After The Thrill Is Gone
|4:41
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
Their Greatest Hits 1971-1975
|A1
|Take It Easy
|3:29
|A2
|Witchy Woman
|4:10
|A3
|Lyin' Eyes
|6:21
|A4
|Already Gone
|4:13
|A5
|Desperado
|3:33
|B1
|One Of These Nights
|4:51
|B2
|Tequila Sunrise
|2:52
|B3
|Take It To The Limit
|4:48
|B4
|Peaceful Easy Feeling
|4:16
|B5
|Best Of My Love
|4:35
Eagles Greatest Hits Volume 2
|C1
|Hotel California
|6:29
|C2
|Heartache Tonight
|4:25
|C3
|Seven Bridges Road
|2:58
|C4
|Victim Of Love
|4:10
|C5
|The Sad Cafe
|5:32
|D1
|Life In The Fast Lane
|4:45
|D2
|I Can't Tell You Why
|4:54
|D3
|New Kid In Town
|5:04
|D4
|The Long Run
|3:42
|D5
|After The Thrill Is Gone
|4:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Покупать альбомами не выгодно, здесь на 2х дисках собраны все культовые композиции этой группы. Офорление на уровне. Первый диск с теснением на обложке. Второй просто классика. Оба диска упакованы в кортонную коробку.
Недостатки:
Диски по 140 грамм.
Комментарий:
Это должно быть в коллекции.
Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка - купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Eagles - Their Greatest Hits: Volumes 1 & 2 (0081227934132) виниловая пластинка
Достоинства:
Покупать альбомами не выгодно, здесь на 2х дисках собраны все культовые композиции этой группы. Офорление на уровне. Первый диск с теснением на обложке. Второй просто классика. Оба диска упакованы в кортонную коробку.
Недостатки:
Диски по 140 грамм.
Комментарий:
Это должно быть в коллекции.