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Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Dion, Celine, LetS Talk About Love
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 184854
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Коллекция DION, CELINE
filter_none Товар входит в коллекцию DION, CELINE

Коллекция DION, CELINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка

Track List

A1The Reason
A2Immortality
A3Treat Her Like A Lady
A4Why Oh Why
B1Love Is On The Way
B2Tell Him
B3Where Is The Love
B4When I Need You
C1Miles To Go (Before I Sleep)
C2Us
C3Just A Little Bit Of Love
C4My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')
D1I Hate You Then I Love You
D2To Love You More
D3Let's Talk About Love

Отзывы о товаре Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Reason
A2Immortality
A3Treat Her Like A Lady
A4Why Oh Why
B1Love Is On The Way
B2Tell Him
B3Where Is The Love
B4When I Need You
C1Miles To Go (Before I Sleep)
C2Us
C3Just A Little Bit Of Love
C4My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')
D1I Hate You Then I Love You
D2To Love You More
D3Let's Talk About Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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