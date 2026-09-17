Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 184854
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Reason
|A2
|Immortality
|A3
|Treat Her Like A Lady
|A4
|Why Oh Why
|B1
|Love Is On The Way
|B2
|Tell Him
|B3
|Where Is The Love
|B4
|When I Need You
|C1
|Miles To Go (Before I Sleep)
|C2
|Us
|C3
|Just A Little Bit Of Love
|C4
|My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')
|D1
|I Hate You Then I Love You
|D2
|To Love You More
|D3
|Let's Talk About Love
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Reason
|A2
|Immortality
|A3
|Treat Her Like A Lady
|A4
|Why Oh Why
|B1
|Love Is On The Way
|B2
|Tell Him
|B3
|Where Is The Love
|B4
|When I Need You
|C1
|Miles To Go (Before I Sleep)
|C2
|Us
|C3
|Just A Little Bit Of Love
|C4
|My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')
|D1
|I Hate You Then I Love You
|D2
|To Love You More
|D3
|Let's Talk About Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Celine Dion - Let'S Talk About Love (0190758639017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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