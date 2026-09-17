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Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный

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Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный - фото 1
Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
  • Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181309
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
5743, 6543, 6843, 6213, 7313, 7413, 6313, 7213, 7313, 7413, K7103, PS 2573, 2613, 2713, 8053, 8153, 8453, 8753, D5063, Pro B8353
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
75

Описание товара Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный

Картридж для струйных принтеров. Многоцветный. Объем 15 мл.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
5743, 6543, 6843, 6213, 7313, 7413, 6313, 7213, 7313, 7413, K7103, PS 2573, 2613, 2713, 8053, 8153, 8453, 8753, D5063, Pro B8353
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Многоцветный. Объем 15 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C8766 для №135 HP DJ5743/6543/6843, OfficeJet 6213/7313/741, многоцветный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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