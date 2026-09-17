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Чернила Cactus CS-GI490BK для Canon Pixma G1400/G2400/G3400, черный купить с доставкой в Москве
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Чернила Cactus CS-GI490BK для Canon Pixma G1400/G2400/G3400, черный

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Чернила Cactus CS-GI490BK для Canon Pixma G1400/G2400/G3400, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
320 руб.  650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181277
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
140

Описание товара Чернила Cactus CS-GI490BK для Canon Pixma G1400/G2400/G3400, черный

Чернила для струйных принтеров. Цвет черный. Объем 100 мл.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-GI490BK для Canon Pixma G1400/G2400/G3400, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для струйных принтеров. Цвет черный. Объем 100 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-GI490BK для Canon Pixma G1400/G2400/G3400, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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