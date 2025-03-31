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Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный

21 Отзывы
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Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M251, M276
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181243
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M251, M276
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
967

Описание товара Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF210X предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный

Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественный картридж.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Когда-то родные картриджи на мой принтер стоили баснословных денег. Раньше заправлял. Сейчас купил этот картридж. Цена отличная. Печатает хорошо. Я очень доволен. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Катридж отличный. Печатает четко. С моим LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw "снюхались" быстренько. Рекомендую. Спасибо продавцу. Да, упаковка и доставка тоже на "отлично".
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи отличного качества! Пользуемся только ими, печать получается четкая,служат долго. Обязательно закажем еще! Рекомендуем к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, яркая и четкая печать, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился, все работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в целости и сохранности. Немного другой вид коробки. Модель соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, добросовестный продавец, всё пришло во время и целое, заказывала уже трижды, разные цвета. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Агарева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Постоянно использую данные картриджи на 5 х принтерах. Пока не подводили ни разу.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
норм картридж, встал без проблем, печатает как оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, полностью довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, тонер не высыпается, как в некоторых других неоригинальных аналогов. Пользуюсь этой маркой много лет, проблем не было ни разу.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Печатает без проблем, родной заправить дороже чем этот))) рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, цвет распределяется на бумаге четко, ярко
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует цене, на2-3 заправки хватает,
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Борис О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, для моего принтера подошёл идеально, посмотрю сколько продержится
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Герман С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж! Очень качественный! Советую всем!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, печатает чётко, прошла черная полоса сбоку при печати, которая была на старом картридже. Теперь всё чисто и ярко. Купили для модели canon lbp7100cn.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользовал до этого картриджи другого бренда, попробовал Сactus – прекрасно! Принтеру всё понравилось, мне тоже.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Все запечатано, пломбы стоят, пакет запаян. С чипом. Как оригинал.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M251, M276
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF210X предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Даниил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественный картридж.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Когда-то родные картриджи на мой принтер стоили баснословных денег. Раньше заправлял. Сейчас купил этот картридж. Цена отличная. Печатает хорошо. Я очень доволен. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Катридж отличный. Печатает четко. С моим LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw "снюхались" быстренько. Рекомендую. Спасибо продавцу. Да, упаковка и доставка тоже на "отлично".
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи отличного качества! Пользуемся только ими, печать получается четкая,служат долго. Обязательно закажем еще! Рекомендуем к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, яркая и четкая печать, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился, все работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в целости и сохранности. Немного другой вид коробки. Модель соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, добросовестный продавец, всё пришло во время и целое, заказывала уже трижды, разные цвета. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Агарева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Постоянно использую данные картриджи на 5 х принтерах. Пока не подводили ни разу.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
норм картридж, встал без проблем, печатает как оригинальный
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, полностью довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, тонер не высыпается, как в некоторых других неоригинальных аналогов. Пользуюсь этой маркой много лет, проблем не было ни разу.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Печатает без проблем, родной заправить дороже чем этот))) рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, цвет распределяется на бумаге четко, ярко
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Дарья С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует цене, на2-3 заправки хватает,
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Борис О.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, для моего принтера подошёл идеально, посмотрю сколько продержится
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2024
Герман С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж! Очень качественный! Советую всем!!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, печатает чётко, прошла черная полоса сбоку при печати, которая была на старом картридже. Теперь всё чисто и ярко. Купили для модели canon lbp7100cn.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пользовал до этого картриджи другого бренда, попробовал Сactus – прекрасно! Принтеру всё понравилось, мне тоже.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Все запечатано, пломбы стоят, пакет запаян. С чипом. Как оригинал.


Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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