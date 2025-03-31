Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M251, M276
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181243
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M251, M276
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
967
Описание товара Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF210X предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M251, M276
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF210X предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественный картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Когда-то родные картриджи на мой принтер стоили баснословных денег. Раньше заправлял. Сейчас купил этот картридж. Цена отличная. Печатает хорошо. Я очень доволен. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Катридж отличный. Печатает четко. С моим LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw "снюхались" быстренько. Рекомендую. Спасибо продавцу. Да, упаковка и доставка тоже на "отлично".
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи отличного качества! Пользуемся только ими, печать получается четкая,служат долго. Обязательно закажем еще! Рекомендуем к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, яркая и четкая печать, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился, все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в целости и сохранности. Немного другой вид коробки. Модель соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, добросовестный продавец, всё пришло во время и целое, заказывала уже трижды, разные цвета. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно использую данные картриджи на 5 х принтерах. Пока не подводили ни разу.
Достоинства:
Комментарий:
норм картридж, встал без проблем, печатает как оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, полностью довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, тонер не высыпается, как в некоторых других неоригинальных аналогов. Пользуюсь этой маркой много лет, проблем не было ни разу.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Печатает без проблем, родной заправить дороже чем этот))) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, цвет распределяется на бумаге четко, ярко
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует цене, на2-3 заправки хватает,
Достоинства:
Комментарий:
Картридж соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, для моего принтера подошёл идеально, посмотрю сколько продержится
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж! Очень качественный! Советую всем!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, печатает чётко, прошла черная полоса сбоку при печати, которая была на старом картридже. Теперь всё чисто и ярко. Купили для модели canon lbp7100cn.
Достоинства:
Комментарий:
Пользовал до этого картриджи другого бренда, попробовал Сactus – прекрасно! Принтеру всё понравилось, мне тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Все запечатано, пломбы стоят, пакет запаян. С чипом. Как оригинал.
Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF210X для HP LJ Pro M251/M276, черный
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественный картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Когда-то родные картриджи на мой принтер стоили баснословных денег. Раньше заправлял. Сейчас купил этот картридж. Цена отличная. Печатает хорошо. Я очень доволен. Всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Катридж отличный. Печатает четко. С моим LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw "снюхались" быстренько. Рекомендую. Спасибо продавцу. Да, упаковка и доставка тоже на "отлично".
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи отличного качества! Пользуемся только ими, печать получается четкая,служат долго. Обязательно закажем еще! Рекомендуем к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, яркая и четкая печать, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился, все работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в целости и сохранности. Немного другой вид коробки. Модель соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, добросовестный продавец, всё пришло во время и целое, заказывала уже трижды, разные цвета. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно использую данные картриджи на 5 х принтерах. Пока не подводили ни разу.
Достоинства:
Комментарий:
норм картридж, встал без проблем, печатает как оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, полностью довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, тонер не высыпается, как в некоторых других неоригинальных аналогов. Пользуюсь этой маркой много лет, проблем не было ни разу.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Печатает без проблем, родной заправить дороже чем этот))) рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, цвет распределяется на бумаге четко, ярко
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует цене, на2-3 заправки хватает,
Достоинства:
Комментарий:
Картридж соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, для моего принтера подошёл идеально, посмотрю сколько продержится
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж! Очень качественный! Советую всем!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, печатает чётко, прошла черная полоса сбоку при печати, которая была на старом картридже. Теперь всё чисто и ярко. Купили для модели canon lbp7100cn.
Достоинства:
Комментарий:
Пользовал до этого картриджи другого бренда, попробовал Сactus – прекрасно! Принтеру всё понравилось, мне тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Все запечатано, пломбы стоят, пакет запаян. С чипом. Как оригинал.