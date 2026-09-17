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Картридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черный

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Картридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP L5500DN, L6600DW
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181238
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP L5500DN, L6600DW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х9
Вес, кг.
1.15

Описание товара Картридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-TN3480 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP L5500DN, L6600DW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-TN3480 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-TN3480 для Brother DCP L5500DN/ L6600DW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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