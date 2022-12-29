Картридж Cactus CS-PH3100 106R01379 для Xerox Phaser 3100MFP, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh, для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3100MFP
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181236
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh, для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3100MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, кг.
1.45
Описание товара Картридж Cactus CS-PH3100 106R01379 для Xerox Phaser 3100MFP, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-PH3100 106R01379 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh, для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3100MFP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-PH3100 106R01379 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Достоинства:
Большой ассортимент товаров.
Недостатки:
Пока не выявлено.
Комментарий:
Заказывал данный товар около 5 раз. Всё было отлично, но последние 2 раза "подкачал" изготовитель товара. Служба поддержки интернет магазина " Кото Фото " оперативно разобралась. Оперативно вернули деньги. Магазин с хорошим ассортиментом, главное стабилен уже длительное время. Спасибо.
Картридж Cactus CS-PH3100 106R01379 для Xerox Phaser 3100MFP, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PH3100 106R01379 для Xerox Phaser 3100MFP, черный
Достоинства:
Большой ассортимент товаров.
Недостатки:
Пока не выявлено.
Комментарий:
Заказывал данный товар около 5 раз. Всё было отлично, но последние 2 раза "подкачал" изготовитель товара. Служба поддержки интернет магазина " Кото Фото " оперативно разобралась. Оперативно вернули деньги. Магазин с хорошим ассортиментом, главное стабилен уже длительное время. Спасибо.