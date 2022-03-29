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Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный

1 Отзывы
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Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
  • Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
510 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181202
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х10х10
Вес, г.
826

Описание товара Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-Q2612A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный

29.03.2022
Ольга

Достоинства:
Очень удобный в эксплуатации, при замене, справляется даже моя дочка.

Недостатки:
Не обнаружили.

Комментарий:
Берём такой картридж уже второй раз, первого хватило почти на год. Очень удобный в замене, действительно хватает на то количество бумаги, которое указано в описании, и даже больше.Решили после замены вскрыть отработанный , тонера практически не осталось, это радует. Рекомендую к покупке, тем более в Котофото



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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-Q2612A предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.03.2022
Ольга

Достоинства:
Очень удобный в эксплуатации, при замене, справляется даже моя дочка.

Недостатки:
Не обнаружили.

Комментарий:
Берём такой картридж уже второй раз, первого хватило почти на год. Очень удобный в замене, действительно хватает на то количество бумаги, которое указано в описании, и даже больше.Решили после замены вскрыть отработанный , тонера практически не осталось, это радует. Рекомендую к покупке, тем более в Котофото


Картридж Cactus CS-Q2612A для HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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