Top.Mail.Ru
Картридж Cactus CS-TN2335 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Cactus CS-TN2335 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Cactus CS-TN2335 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
450 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181184
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х9
Вес, г.
820

Описание товара Картридж Cactus CS-TN2335 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560, черный

За последние годы компьютерная техника прочно «обосновалась» в наших офисах и квартирах. Школьники и студенты регулярно готовят проекты и презентации. Сотрудники различных компаний каждый день распечатывают важные документы. И в том, и в другом случае от качества компьютерной техники, в частности от качества печати, может зависеть полученный результат. Текст, если он напечатан без полос, крапинок и им подобных помарок, более читабелен. Его, как и человека, нередко встречают по одежке. Хорошая бумага и отличное качество печати свидетельствуют о респектабельности и серьезном отношении к своему делу.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TN2335 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
За последние годы компьютерная техника прочно «обосновалась» в наших офисах и квартирах. Школьники и студенты регулярно готовят проекты и презентации. Сотрудники различных компаний каждый день распечатывают важные документы. И в том, и в другом случае от качества компьютерной техники, в частности от качества печати, может зависеть полученный результат. Текст, если он напечатан без полос, крапинок и им подобных помарок, более читабелен. Его, как и человека, нередко встречают по одежке. Хорошая бумага и отличное качество печати свидетельствуют о респектабельности и серьезном отношении к своему делу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-TN2335 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L2560, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...