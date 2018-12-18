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Картридж Cactus CS-TN1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-TN1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815, черный

1 Отзывы
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Картридж Cactus CS-TN1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
390 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181183
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
32х10х10
Вес, г.
430

Описание товара Картридж Cactus CS-TN1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815, черный

Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же как у оригинального картриджа ресурсом до 1000 стр. при 5% заполнении листа. При этом во много раз дешевле, что обеспечивает большую экономию на печати. На картридж Cactus предоставляется гарантия производителя, сроком 12 месяцев с момента приобретения

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TN1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815, черный

18.12.2018
Марина

Достоинства:
идеальный

Комментарий:
Спасибо, подошел идеально, принтер работает на ура. Персонал очень внимательный и вежливый, доставка быстрая.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же как у оригинального картриджа ресурсом до 1000 стр. при 5% заполнении листа. При этом во много раз дешевле, что обеспечивает большую экономию на печати. На картридж Cactus предоставляется гарантия производителя, сроком 12 месяцев с момента приобретения
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.12.2018
Марина

Достоинства:
идеальный

Комментарий:
Спасибо, подошел идеально, принтер работает на ура. Персонал очень внимательный и вежливый, доставка быстрая.


Картридж Cactus CS-TN1075 для Brother HL-1110/1112/1510/1512/1810/1815, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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