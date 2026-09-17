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Компрессор автомобильный Starwind CC-200 35л/мин шланг 0.75м купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Starwind CC-200 35л/мин шланг 0.75м

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Компрессор автомобильный Starwind CC-200 35л/мин шланг 0.75м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
от прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176606
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
от прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Габаритные размеры с подставкой
22х17х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1.35

Описание товара Компрессор автомобильный Starwind CC-200 35л/мин шланг 0.75м

Компрессор предназначен для накачивания шин легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, велосипедов и многого другого. Защита от короткого замыкания.

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Starwind CC-200 35л/мин шланг 0.75м




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Компрессор автомобильный
Тип подключения
от прикуривателя
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
0.75
Тип манометра
да
Тип компрессора
да
Максимальное давление, атм
10.2
Длина кабеля питания, м
3
Габаритные размеры с подставкой
22х17х10
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор предназначен для накачивания шин легковых автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, велосипедов и многого другого. Защита от короткого замыкания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор автомобильный Starwind CC-200 35л/мин шланг 0.75м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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