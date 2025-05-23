Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 170739
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х9
Вес, кг.
1.16
Описание товара Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
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Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
ML-1660, 1665, SCX-3205
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж. все как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло. Печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
картридж пришел новый, цвет на бумаге яркий. все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для SCX-3200, это важно, некоторых производителей не подходят - трещат и не печатают, хотя на упаковке и указано, что подходит. Этот работает. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо упаковано, доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший . Хватает на долго. Доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
берём не первый раз отличный аналог
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упаковано целые беру не первый раз продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж приобретался к принтеру Samsung ML-1865 взамен закончившегося картриджа марки Nvprint. Касаемо качества печати претензий пока нет. Заявленный ресурс 1500 страниц.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж по хорошей цене, печатает на отлично. Сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко. Не первый раз беру такой картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Для моего принтера подошёл без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! Очень понравилось, все пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, подошёл, печатает неплохо, купил за 600 рублей, чему очень рад, посмотрим на сколько хватит, обычно хватало на 500 листов подобных картриджей
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. С принтером совместился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Работает уже около 3 месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл без проблем, принтер печатает,
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, периодически покупаю Нареканий нет. Печатаю по 20-30 страниц в день
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, все работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Общее положительное, нет инструкции, какие пластиковые заглушки удалять перед установкой
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. сделали пробную печать все хорошо. посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, посмотрим на сколько ко хватит сие чудо)
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, печатает, посмотрю на сколько хватит! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру этот катридж. Хороший, качественный.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован. пришёл полный.печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Заказом довольны. В пункте доставки обслуживание на самом низком уровне. Медленная работа сотрудников приводит к тому, что нужно стоять в очереди больше часа!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала картриджи двух разных производителей, выбрала Cactus, т.к. упакован был отлично. Сомнения, правда, были, подойдет ли к моему "древнему" принтеру. Но оказалось, напрасны были мои волнения. Картридж подошел отлично, принтер распознал его и печать в итоге я получила отличную и чистенькую, какой давно у нас не было (родной картридж после очередной заправки в сервисном центре стал очень грязно печатать). Пока всем довольна, посмотрим насколько хватит нового картриджа.
Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-S1660S для SAMSUNG ML-1660/1665/ SCX-3205, черный
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Беру не первый раз!
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж. все как заявлено
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло. Печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
картридж пришел новый, цвет на бумаге яркий. все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Подходит для SCX-3200, это важно, некоторых производителей не подходят - трещат и не печатают, хотя на упаковке и указано, что подходит. Этот работает. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо упаковано, доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший . Хватает на долго. Доставка в срок.
Достоинства:
Комментарий:
берём не первый раз отличный аналог
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упаковано целые беру не первый раз продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж приобретался к принтеру Samsung ML-1865 взамен закончившегося картриджа марки Nvprint. Касаемо качества печати претензий пока нет. Заявленный ресурс 1500 страниц.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж по хорошей цене, печатает на отлично. Сколько прослужит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Всё чётко. Не первый раз беру такой картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Для моего принтера подошёл без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество! Очень понравилось, все пришло быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, подошёл, печатает неплохо, купил за 600 рублей, чему очень рад, посмотрим на сколько хватит, обычно хватало на 500 листов подобных картриджей
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий. С принтером совместился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Работает уже около 3 месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
подошёл без проблем, принтер печатает,
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, периодически покупаю Нареканий нет. Печатаю по 20-30 страниц в день
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, все работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Общее положительное, нет инструкции, какие пластиковые заглушки удалять перед установкой
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. сделали пробную печать все хорошо. посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, посмотрим на сколько ко хватит сие чудо)
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо, печатает, посмотрю на сколько хватит! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру этот катридж. Хороший, качественный.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован. пришёл полный.печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Заказом довольны. В пункте доставки обслуживание на самом низком уровне. Медленная работа сотрудников приводит к тому, что нужно стоять в очереди больше часа!
Достоинства:
Комментарий:
Заказала картриджи двух разных производителей, выбрала Cactus, т.к. упакован был отлично. Сомнения, правда, были, подойдет ли к моему "древнему" принтеру. Но оказалось, напрасны были мои волнения. Картридж подошел отлично, принтер распознал его и печать в итоге я получила отличную и чистенькую, какой давно у нас не было (родной картридж после очередной заправки в сервисном центре стал очень грязно печатать). Пока всем довольна, посмотрим насколько хватит нового картриджа.