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Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой

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Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой - фото 1
Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
1800
  • Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой - фото 1
  • Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 11 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 170727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой
630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х9
Вес, г.
775

Описание товара Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF211A представляет собой качественный аналог оригинального расходного материала HP 131A (CF211A). Он разработан специально для использования в цветных принтерах и многофункциональных устройствах серии HP LaserJet Pro 200.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF211A представляет собой качественный аналог оригинального расходного материала HP 131A (CF211A). Он разработан специально для использования в цветных принтерах и многофункциональных устройствах серии HP LaserJet Pro 200.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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