Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
В наличии
Код товара: 170727
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630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х9
Вес, г.
775
Описание товара Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF211A представляет собой качественный аналог оригинального расходного материала HP 131A (CF211A). Он разработан специально для использования в цветных принтерах и многофункциональных устройствах серии HP LaserJet Pro 200.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro 200 M251, M276
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
1800
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF211A представляет собой качественный аналог оригинального расходного материала HP 131A (CF211A). Он разработан специально для использования в цветных принтерах и многофункциональных устройствах серии HP LaserJet Pro 200.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Cactus CS-CF211A для HP LJ Pro 200 M251/M276, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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