Картридж Cactus CS-C9351 №21 для HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F228, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 170711
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460, F370, F375, F380, F2180, F2187, F2224, F228
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
71
Описание товара Картридж Cactus CS-C9351 №21 для HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F228, черный
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 350 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460, F370, F375, F380, F2180, F2187, F2224, F228
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный. Ресурс - 350 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж Cactus CS-C9351 №21 для HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F228, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C9351 №21 для HP DJ 3920/3940/D1360/D1460/D1470/D1560/D2330/D2360/D2430/D2460/F370/F375/F380/F2180/F2187/F2224/F228, черный