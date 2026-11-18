Картридж HP CB383A для HP CLJ CM6030/CM6040, пурпурный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 169760
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х19х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Картридж HP CB383A для HP CLJ CM6030/CM6040, пурпурный
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 21000 страниц
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Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 21000 страниц
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж HP CB383A для HP CLJ CM6030/CM6040, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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