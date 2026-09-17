Картридж HP CF472X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
CLM681z, M682z, 681dh, 681f
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%48 170 руб. 59 172 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 169756
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
CLM681z, M682z, 681dh, 681f
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х19х16
Вес, кг.
1.58
Описание товара Картридж HP CF472X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, желтый
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 23000 страниц
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
CLM681z, M682z, 681dh, 681f
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 23000 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Картридж HP CF472X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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