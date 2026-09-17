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Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный

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Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный - фото 1
Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
CLM681z, M682z, 681dh, 681f
Цвет
черный
  • Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный - фото 1
  • Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169754
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
CLM681z, M682z, 681dh, 681f
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х16
Вес, кг.
1.65

Описание товара Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 28000 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
CLM681z, M682z, 681dh, 681f
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 28000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF470X для HP CLJet Enterprise Flow M681z/M682z/681dh/681f, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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