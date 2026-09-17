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Картридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190, пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190, пурпурный

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Картридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169586
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L4150, L4160, L6160, L6170, L6190
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х8
Вес, г.
70

Описание товара Картридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190, пурпурный

Чернила для заправки картриджа, цвет - пурпурный. Ресурс - 6000 страниц

Отзывы о товаре Картридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190, пурпурный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L4150, L4160, L6160, L6170, L6190
Совместимость
для Epson
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - пурпурный. Ресурс - 6000 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson L101 (C13T03V34A) для Epson L4150/L4160/L6160/L6170/L6190, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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