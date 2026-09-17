Top.Mail.Ru
Картридж HP 72 C9384A для HP DJ T1100/T610, черный матовый/желтый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж HP 72 C9384A для HP DJ T1100/T610, черный матовый/желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж HP 72 C9384A для HP DJ T1100/T610, черный матовый/желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169520
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T1100, T610
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный матовый, желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х3
Вес, г.
110

Описание товара Картридж HP 72 C9384A для HP DJ T1100/T610, черный матовый/желтый

Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный матовый/желтый

Отзывы о товаре Картридж HP 72 C9384A для HP DJ T1100/T610, черный матовый/желтый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
T1100, T610
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
черный матовый, желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - черный матовый/желтый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP 72 C9384A для HP DJ T1100/T610, черный матовый/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...