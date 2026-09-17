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Картридж Epson T6735 (C13T67354A) для Epson L800, светло-голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson T6735 (C13T67354A) для Epson L800, светло-голубой

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Картридж Epson T6735 (C13T67354A) для Epson L800, светло-голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168565
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L800
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
светло-голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х6
Вес, г.
106

Описание товара Картридж Epson T6735 (C13T67354A) для Epson L800, светло-голубой

Чернила для заправки картриджа, цвет - светло-голубой, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл

Отзывы о товаре Картридж Epson T6735 (C13T67354A) для Epson L800, светло-голубой




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
L800
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
светло-голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - светло-голубой, для струйных принтеров Epson. Объем 70 мл
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T6735 (C13T67354A) для Epson L800, светло-голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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