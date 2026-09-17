Картридж Epson T1599 (C13T15994010) для Epson St Ph R2000, оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
R2000
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, г.
100
Описание товара Картридж Epson T1599 (C13T15994010) для Epson St Ph R2000, оранжевый
Оригинальный оранжевый картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 850 страниц
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
R2000
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Оригинальный оранжевый картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 850 страниц
Картридж Epson T1599 (C13T15994010) для Epson St Ph R2000, оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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