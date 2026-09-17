Top.Mail.Ru
Набор картриджей Epson T1295 (C13T12954012) для Epson SX420W/BX305F, черный/пурпурный/желтый/голубой купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор картриджей Epson T1295 (C13T12954012) для Epson SX420W/BX305F, черный/пурпурный/желтый/голубой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Epson T1295 (C13T12954012) для Epson SX420W/BX305F, черный/пурпурный/желтый/голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
15 580 руб.  20 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168539
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
16х14х5
Вес, г.
140

Описание товара Набор картриджей Epson T1295 (C13T12954012) для Epson SX420W/BX305F, черный/пурпурный/желтый/голубой

Набор из четырех картриджей для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Набор картриджей Epson T1295 (C13T12954012) для Epson SX420W/BX305F, черный/пурпурный/желтый/голубой




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Набор из четырех картриджей для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор картриджей Epson T1295 (C13T12954012) для Epson SX420W/BX305F, черный/пурпурный/желтый/голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...