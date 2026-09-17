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Картридж Epson T580A (C13T580A00) для Epson Stylus Pro 3880, пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson T580A (C13T580A00) для Epson Stylus Pro 3880, пурпурный

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Картридж Epson T580A (C13T580A00) для Epson Stylus Pro 3880, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168491
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
10

Описание товара Картридж Epson T580A (C13T580A00) для Epson Stylus Pro 3880, пурпурный

Оригинальный пурпурный картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 400 страниц

Отзывы о товаре Картридж Epson T580A (C13T580A00) для Epson Stylus Pro 3880, пурпурный




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Оригинальный пурпурный картридж для струйных принтеров Epson. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 400 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Epson T580A (C13T580A00) для Epson Stylus Pro 3880, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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