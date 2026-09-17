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Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый

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Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый - фото 1
Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
  • Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый - фото 1
  • Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168452
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
F510, 605, 610, 650, 655, 750, 760, 765
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
180

Описание товара Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый

Оригинальный желтый картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
F510, 605, 610, 650, 655, 750, 760, 765
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный желтый картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon PFI-102Y (0898B001) для Canon iPF510/605/610/650/655/750/760/765, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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