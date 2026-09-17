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Картридж Canon GI-490C (0664C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж Canon GI-490C (0664C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, голубой

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Картридж Canon GI-490C (0664C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168445
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
G1400, 2400, 3400
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х4
Вес, г.
280

Описание товара Картридж Canon GI-490C (0664C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, голубой

Чернила для заправки картриджа, цвет - голубой, для струйных принтеров Canon.

Отзывы о товаре Картридж Canon GI-490C (0664C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, голубой




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
G1400, 2400, 3400
Совместимость
для Canon
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - голубой, для струйных принтеров Canon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon GI-490C (0664C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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